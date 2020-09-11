Marmaris'te bankamatik fareleri yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yardımcı olma bahanesiyle ATM önlerinde para çekmek isteyen turistlerin bankamatik kartlarını el çabukluğu ile çalarak, daha sonra şifresini öğrendikleri kartları kullanıp bankamatiklerden 17 bin 370 Sterlin çektikleri tespit edilen çeşitli suçlardan sabıkalı 4 kişi polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçe merkezi Uzunyalı Caddesi ve İçmeler Mahallesi'nde 30 Ağustos ile 9 Eylül arasında mağduriyet yaşayan İngiliz Andreas Derksen, James Fredirick Milne, Amber Jade Orley , Phillip Peter Brammer ve Catrine Elizabeth Ploydin Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek şikayetçi oldu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için özel ekip kurarak dolandırılma olaylarının meydana geldiği İçmeler ve Marmaris Atatürk Caddesi'nde takip başlattı. Aynı zamanda çevrede bulunan 40 özel güvenlik kamerası ve Mobese kameraları incelemeye alındı. Bir gün süren inceleme sonucunda şüphelilerin 34 NB 9461 plakalı araçla dolaştığı tespit edildi. Polis ekipleri E.Ü.(17), Y.T (21), B.D. (23) ve H.T.'nin(23) eşgallerini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda İçmeler Mahallesine giden polis hırsızları bankamatiklerin etrafında şüphelileri yakaladı. Yakalanan 4 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında E.Ü'nün çok sayıda ev ve iş yeri hırsızlığından, Y.T.' nin uyuşturucu ticareti ve kasten adam öldürmekten, B. D.'nin uyuşturucu ticareti ve hırsızlıktan, H.T.'nin ise dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. 4 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bankaların ATM güvenlik kamera kayıtlarında ise şüphelilerin dolandırma olayını gerçekleştirdiği görüldü. Sabıkalı hırsızların çeşitli bankamatiklerin önünde para çekiyormuş ve sıra bekliyormuş gibi kendilerine görüntü verdikleri, daha sonra para çekmeye gelen turistlere yardım etme bahanesi ile el çabukluğu yaparak kartları çaldıkları, ve sonrasında şifresini öğrendikleri karttan paraları çektikleri görülüyor.