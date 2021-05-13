Marmaris'te bayram denetimlerinde 1 günde 55 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 27 kişiye 55 bin lira ya yakın ceza kesildi.

Korona virüs salgını kapsamında Ramazan bayramını da içine alan kısıtlamalarda denetimler hız kesmeden devam ediyor. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Trafik Tescil Denetleme Şube Amirliği ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçenin değişik noktalarında araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etmeye devam ediyor. Ara sokaklar ve ilçe merkezinde bulunan polis yaya devriyeleri ise vatandaşları sosyal mesafe maske ve hijyen konusunda uyarıyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede Ramazan Bayramı boyunca 16 farklı noktada sabit uygulama yapılacak. Bayramın ilk günü yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan özel ve toplu taşıma araçlarda, yaya vatandaşlarda kimlik ve belge kontrolü sırasında kısıtlama kurallarına uymadığı tespit edilen 19 kişiye, kısıtlama kurallarını ihlalden 8 kişiye maske takmamaktan toplamda 55 bin lirayı bulan cezai işlem uygulandı.

Gün içinde sık aralıklarda yapılan denetimlerde görevli Polis ve Bekçilerin koordinasyonunu düzenleyen ve bizzat denetimlere katılan Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aycan Çakır Öztürk ,Ramazan Bayramı süresince de kontrollerin ara vermeden devam edeceği bilgisini verdi.