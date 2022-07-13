Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris yerli ve yabancı turist ile doldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile turizm beldeleri de yerli ve yabancı turistler ile doldu. Özellikle akşam saatlerinde havanın serinlemesini fırsat bilenler kendilerini kordona attı, trafik kilitlendi ekipler hummalı bir şekilde çalışarak araçlara yol vermeye çalıştı. İşletmeciler kalabalıktan mutlu olurken, müzik saati kısıtlamasının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Turizmci Ali Koru ‘' Kurban bayramı sebebi ile Marmaris çok güzel kalabalık zaten son iki yıldır biraz sönük geçmişti trafik yoğunluğundan anlıyoruz kalabalığı. Marmaris esnafının bu kalabalığa ihtiyacı vardı. İşim gereği kırsal mahallere de gidiyorum, baya yoğun umarım gelenler kazasız belasız güzel anılar ile Marmaris'ten ayrılırlar ‘' dedi.

İşletme sahibi Hakan Kutlay ‘' Bayram sebebi ile Marmaris çok güzel doldu gelenler arabaları ile gelmiş trafik yoğunluğu oluştu tabi, mekanlarımız da nasibini aldılar, ancak müzik saatleri bir saat daha uzatılsa çok daha güzel olacak'' dedi.

İstanbul'dan tatile gelen Elif Kılavuz ‘' Bayram tatili için Marmaris'e geldim, pandemi yangınlar derken nihayet gelebildik. Burası çok güzel umarım hep geliriz ‘' şeklinde konuştu.

İşletmeci Özlem Karabulut ise ‘' Bayram tatili sebebi ile baya yoğun günler yaşıyoruz, sezonun başladığını şimdi anlıyoruz can suyu gibi geldi. Umarım sezonumuz da böyle devam eder'' dedi.