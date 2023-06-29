Marmaris'te belediye ekipleri "Temiz Marmaris" için yoğun mesai yaptı

Temizlik İşleri personeli de sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. Kapalı Çarşı, Sevgi Yolu, Halk Plajı, Barbar Sokağı, sahil yolu ve kordon başta olmak üzere ilçenin geceleri yoğunluk yaşanan noktaları özel araçlarla süpürülerek, yıkanıyor. Ayrıca, ekipler plajlar, yol kenarları, ormanlık alanlar, parklar ve yeşil alanlarda da sürekli olarak mıntıka temizliği yapıyor. Çalışmalar gün boyunca ilçenin tüm mahallelerinde devam ediyor.

Belediye ekiplerinin 7/24 temiz Marmaris için çalıştığını ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çevreye karşı duyarlılık beklediklerini dile getirdi.