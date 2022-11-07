Marmaris'te belediye ekiplerinin yağmur mesaisi

Tüm dere, kanal, mazgal, ızgara ve yol kenarlarında temizlik yapan ekipler yağmur sırasında da teyakkuzdaydı.

Marmaris Belediyesi, yağmur mevsimi öncesinde koordineli bir çalışmaya imza attı. Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlükleri tüm dere, kanal, mazgal, ızgara ve yol kenarlarında temizlik yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dereler, kanallar ve kenar yollarında büyüyen otları temizleyip, ağaçları budadı. İlçe genelinde mazgal ve ızgaraları rutin olarak temizleyen temizlik müdürlüğü emekçileri ise sonbaharın gelmesiyle çalışmaları hızlandırdı. Mazgal ve ızgaralarda büyüyen otları temizleyen ekipler buralara atılan sigara izmariti, plastik, kağıt gibi atıkları da topladı. Fen işleri müdürlüğü ekipleri de Marmaris merkez ve İçmeler sahilde yağmur büzlerinin önünü açtı ve Barbaros caddesinde dere içi temizlik çalışması yaptı.

Pazar gecesi yağan yağmurda sıkıntı yaşanmaması için teyakkuzda bekleyen ekipler suların daha rahat gitmesi için mazgal ve ızgara kapaklarını açtı. Gece boyunca zabıta ekipleri ilçe genelinde kontrollerine sürdürürken ekipler su biriken noktalara anında müdahale etti. Yağmur nedeniyle halk plajına vuran iki tekne Liman İşletmesi'ne bildirilirken; çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar da belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.