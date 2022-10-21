Marmaris'te belgesiz çalışan 12 yabancı uyruklu işçi yakalandı, 9 işletmeye para cezası uygulandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 200 polisin katılımı ile eş zamanlı işletme denetimleri yapıldı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı, yasadışı konaklama ve kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 9 işletmede 12 yabancı uyruklu kaçak işçi yakalandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polisin görev aldığı eş zamanlı ve koordineli düzenlenen, düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu şahısların işletmelerde kayıt dışı çalışmasına yönelik yapılan denetimlerde 120 işletme kontrol edildi.

200 polisin ekiplere ayrılarak gerçekleştirdiği çalışmalarda, İçmeler Mahallesi, Uzunyalı, Marina, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Armutalan, Siteler Mahallelerinde 120 işletme denetledi. Yapılan denetimler sonucu işletmelerdeki olumsuzluklar da tespit edilirken 9'u Suriye, 2'si Türkmenistan ve 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplamda 12 çalışma izni olmayan yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek, işletmelere gerekli idari yaptırım cezaları yazıldı. Yabancı uyruklu ve çalışma belgesi olmayan şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri düzensiz göçmenleri belgesiz çalıştıran, konaklatan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirerek şüpheli bir durum gören vatandaşların 112 acil ihbar hattını aramalarını istedi.