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Marmaris'te bir domuz havuza düştü

Marmaris’te şehre inen bir yaban domuzu bir otelin havuzuna düştü.

Marmaris'te şehre inen bir yaban domuzu bir otelin havuzuna düştü. Uzun süre domuzu çıkarmak için uğraşan ekipler başarılı olamayınca, domuzu bayıltarak havuzdan çıkardı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.


Marmaris'te aç kalan yaban domuzları sık sık şehre iniyor. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gündüz vakti şehre inen yabani domuz bir otelin havuzuna düştü. Domuzu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre sonra zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler uzun süre domuzu havuzdan çıkarmak için uğraştı. Domuzu havuzdan çıkarılamayınca, tüfekle vurularak bayıltıldı.


O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Domuz uyandırıldıktan sonra doğal ortama bırakıldı.

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