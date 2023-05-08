Marmaris'te bisikletçiler kazada ölen arkadaşları için toplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Pazar günü araba çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletçi Doktor Kemal Özer ve bisiklet kazalarında hayatını kaybedenler ve sakatlananlar için ailesi, arkadaşları, bisiklet kulüpleri, motosiklet kulüpleri kaza yerinde toplanarak ‘' bisikletime çarparsan ölürüm ‘' pankartları açıp, bisikletlilerin trafikte görünür olması gerektiği konusunda farkındalık eylemi yaptı.

Marmaris karayolu üzerinde Doktor Kemal Özer'in kaza yaptığı noktada buluşan Bisikletli Yaşam Platformuna bağlı dernekler ve onlara eşlik eden Türk Chopper Kulübü üyesi motosikletçiler ‘ bisikleti fark et katilim olma, bisikletime çarparsan ölürüm'' yazılı pankartlar ile toplanıp basın açıklaması yaptı.

Muğla Mor Pedal Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu tarafından yapılan açıklamada "Artık yeter bisikletli ölümler son bulsun diyoruz. Ülkemizde kent yaşamında bisikletin yerinin güçlendirilmesi için çok önemli çalışmalar yapılmakta. Karayollarında bisikletlerin de araç olduğunu sürücüler unutmasın. Kanun yapıcılar ve karar vericiler son sözü söyleyecektir. Biz ülkemizin çevre ve iklim dostu bisiklet sporunu bir yandan tüm dünyaya anlatırken ülkemizin güzelliklerini de yansıtıyoruz. Bisikletin öneminin ve kent içindeki varlığının bir kez daha öneminin anlaşılmasını ve trafikte bisikletli can kayıplarının son bulmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik istasyonu ekipleri ve İlçe Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı karayolunda bisiklet severler ‘' bisikleti fark et katilim olma ‘' sloganları atarak bir dakikalık oturma eylemi yaptı.

‘' Kendimizi güvende hissetmiyoruz''

Geçtiğimiz haftalarda bisikleti ile seyir halinde iken araba çarpması sonucu ağır yaralanan ve hayatını kaybeden Doktor Kemal Özer'in arkadaşı ve bisiklet dostu Mehmet Ali Tanaydın ‘' Böyle bir kazada çok sevgili dostumuzu, hekim arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz maalesef bu ilk değil dileriz son olur. Bisiklet konusunda, bisiklet sürüşleri konusunda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Onun için bugün burada toplandık. Hem sevgili doktor arkadaşımızı analım istedik hem de sesimizi duyurmak çabasını gösterdik. İnşallah bu artık son olur ‘' diyerek kazanın olduğu noktada bisikletin lastiğinin izlerinin hala durduğunu anlattı.

‘' Hayatını kaybeden bisikletçi için beyaz bisiklet konur''

Marmaris Bisiklet Derneği Başkanı Tolga Gökmen ‘' İki hafta önce çok değerli bir arkadaşımızı, bir hekim arkadaşımız birlikte bisiklet bindiğimiz bir arkadaşımızı trafiğe kurban verdik. Onu anmak, onun anısını burada yaşatmak ve otomobil sürücülerine dikkat çekmek için buradayız. Dileriz son olur. Dünyada her ölen bisikletçinin kaza yerine konur. Dilerim bu beyaz bisiklette son öykümüz beyaz bisiklet olur ‘' dedi.

‘Araçlar silaha dönüşmesin ‘

Gökmen ‘' İki tekerlekli taşıtlar, motosikletler ve bisikletler Karayolları Trafik Kanunu'nda bir taşıt olarak ön görülmekte. Hatta yolun sağ şeridini bisikletliler kullanabilmektedir. Ancak motorlu taşıt sürücüleri, otomobiller o kadar fazla bizleri taciz ve sıkıştırmaya uğratmaktadır ki. Bizim ne spor yapabilme, ne ulaşım hakkımızı kullanabilme söz konusu olamıyor. İşte en son bir örneği de Doktor Kemal Özer. Tüm otomobil sürücüleri direksiyona geçtiklerinde altlarındaki otomobillerin birer silaha dönüşebileceğini unutmamaları dilerim'' şeklinde konuştu.

30 kişilik bir bisiklet grubu ile 56 Kilometre mesafeyi pedal çevirerek kaza yerine gelip farkındalık eylemine destek veren Muğla Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gül Özkan ‘' Bizim de bir bisikletçi olarak trafikte yerimiz olduğunu, bize saygı duymaları gerektiğini ve bizim de trafikte yol hakkımız olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bizi görsünler, bize değer versinler. Bisiklet de bir ulaşım aracıdır, bunu kabul etsinler ‘' dedi.

‘'Türk Chopper Kulübü ‘de destek verdi ‘'

Türk Chopper Kulübünün Marmaris'teki üyelerinin de yaklaşık 20 motosiklet ile geldiği eylemde kulüp temsilcisi Özgür Uçar ‘' Biz zaten iki tekerleğe saygı göstermek için yıl boyunca bütün etkinliklere katılıyoruz. Kaymakamlıkla beraber kask dağıtımı dahil her türlü etkinliklerin içinde oluyoruz. Her şeyden önce eğitimin artırılmasını öngörüyoruz. Çünkü ülkemizde eğitim artmadığı sürece böyle şeylerin önüne geçmemiz pek mümkün olmayacaktır. Onun içinde bu farkındalık bilincini oluşturmamız gerektiği ve trafikte herkesin herkese saygı göstermesi gerek ‘' şeklinde konuşarak sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte Doktor Kemal Özer'in ailesi ve sevenleri onun anısına kaza noktasına konulan beyaz bisikletin etrafına kırmızı karanfiller ve fotoğrafını koydu.