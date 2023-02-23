Marmaris'te buruk kutlama

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 88. yıldönümü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Yıldönümü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle geçen yıllara göre daha sade kutlandı.

Marmaris'in ‘onur günü' olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün Ege vapuruyla 23 Şubat 1935 yılında Marmaris'e gelişinin 88. yıl dönümü için resmi tören düzenlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle halk oyunları gibi gösterilerin yapılmadığı törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediyesi Başkan vekili Burak Demirtaş Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu'nun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Beldibi Sıtkı Zaralı İlköğretim Okulu Müdürü Ali İhsan Damgacı tarafından yapıldı. Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli teknenin siren çalarak geçiş yapmasıyla tören son buldu.