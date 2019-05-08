Marmaris'te “Büyük Trafik Yürüyüşü” düzenlendi

Marmaris Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında “Büyük Trafik Yürüyüşü” düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte, 7'den 77'ye tüm vatandaşlara “Siz de trafik polisisiniz” mesajı verildi.

‘Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında çoğunluğu öğrencilerinden oluşan yüzlerce kişi ellerinde döviz ve pankartlarla Ketenci Kavşağı'ndan, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Düdük çalarak yürüyen kalabalığa çevredeki vatandaşlar destek verdi. Yürüyüşe Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonrası Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Yüksel bir konuşma yaptı. Etkinlikte emeği geçenleri kutlayan Yüksel, “Bu hafta içerisinde muhtelif etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerden birisi de biraz önce gerçekleştirdiğimiz yürüyüştür. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, ölümlü trafik kazalarında önemli azalmalar olmuştur. Bu hem emniyet ve jandarma teşkilatımızın yanında, vatandaşlarımızın kurallara uyması sayesinde gerçekleşmiştir.” dedi. Trafik Haftası ile ilgili bilgi veren Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Bahadır Türkyaşa ise, “Dünyada her yıl trafik kazaları sonucunda bir milyondan fazla insan hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla insan yaralanmaktadır. Ülkemizde ise her yıl trafik kazaları sonucunda ortalama 7 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmekte 300 binin üzerinde insanımız da trafik kazaları sonucu yaralandığı görülmekte. Ülkemizde, Karayolu Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile 2020 yılı sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 olarak azaltılması hedeflenmiştir.” dedi. 7'den 77'ye tüm vatandaşlara “Siz de trafik polisisiniz” mesajı verilen etkinliğe katılan çocuklar, yayalara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmalardan sonra, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar jandarma ve polislerin trafikte kullandıkları araç gereçlerin tanıtıldığı stant gezildi. Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri araç gereçler hakkında katılımcılara bilgi verdi.