Marmaris'te “Büyük Trafik Yürüyüşü” etkinliği düzenlenecek

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ‘Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında 8 Mayıs Çarşamba günü geniş katılımlı “Büyük Trafik Yürüyüşü” düzenleyecek.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ‘Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında 8 Mayıs Çarşamba günü geniş katılımlı “Büyük Trafik Yürüyüşü” düzenleyecek. Alınan bilgiye göre, Çarşamba günü saat 15.00'te start alması planlanan yürüyüşün başlangıç noktası Ketenci Kavşağı, sonlanacağı yer ise Atatürk Meydanı olacak. Muğla ve Marmaris protokolünün davetli olduğu etkinliğe ilçe merkezindeki okulların öğrencileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan büyük bir katılım hedefleniyor. Kortejde yer alanların, kampanyanın amacı olan ‘trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması' konusunda sürücü ve yayaları bilinçlendirmeye yönelik sloganlar bulunan dövizler taşıyacak. Gerçekleştirilecek etkinlik ve yapılacak konuşmalarda, özellikle çocuklara trafik güvenliği ve düzeni hakkında duyarlılık aşılanmaya çalışılacak. 7'den 77'ye tüm vatandaşlara “Siz de trafik polisisiniz” mesajı verilecek. Trafikteki olası aksamalarına sebep olanları uyarmaları gerekirse emniyet görevlilerine haber vermeleri istenecek.