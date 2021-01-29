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Marmaris'te cadde yenilemesi sırasında kaldırılan ağaçlar yeniden toprakla buluştu

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde belediye ekipleri tarafından cadde yenilemesi sırasında yerinden kaldırılan turunç ağaçları yeniden aynı yerde toprakla buluştu.

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından cadde yenilemesi sırasında yerinden kaldırılan turunç ağaçları yeniden aynı yerde toprakla buluştu. İnönü Caddesi yapılan çalışmaların ardından yerine dikilen ağaçları ile daha güzel bir görünüm kazandı.


Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaldırımdaki turunç ağaçları titiz bir çalışma ile kaldırılmıştı. Caddedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler ağaçları sakladıkları bölgeden getirip yeniden yerlerine dikti. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Buradaki çalışmalar başladığında bazı çevreler ağaçlar kesiliyor diye söylemlerde bulunmuştu. O zaman ağaçları tekrar dikeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü tutuyoruz. İlçemizin daha yeşillenmesi için ayrıca ağaç dikimlerine de devam ediyoruz. Biz doğayı ve çevreyi her zaman koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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