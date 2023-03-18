Marmaris'te Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü' törenlerle kutlandı.

Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. Sabah saat 09.30'da başlayan anma törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören 1 dakikalık saygı duruşu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Deniz Binbaşı Berdan Aktürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erdi.

Törenin ardından protokol üyeleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe törenine geçti. Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sunulduğu törende 'Çanakkale Zaferi' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.