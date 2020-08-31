Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.

Marmaris Körfezi açıklarında tur teknesi çalışanları gezi dönüşünde deniz üzerinde yarı baygın bir caretta kaplumbağasını görüp hemen tekneye çıkarttılar. Teknede üzerine havlu örtüp, soğuk su ile müdahale edilen kaplumbağa için DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi) bilgi verildi. Tur teknesi sahipleri kaplumbağanın Burunucu Mevkiinde su yüzeyinde yarı baygın şekilde duruduğunu, hemen denize dalıp kaplumbağayı halatla bağladıktan sonra tekneye çıkardıklarını, muhtemelen üzerinden bir teknenin geçmiş olabileceğini ifade ettiler. DEKAMER yetkilileri tarafından teslim alınan kaplumbağanın tedavisine başlandığı öğrenildi.