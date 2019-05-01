Marmaris'te çevreci aile, Belediye Başkanı Oktay'ın ziyaretine çöp torbalarıyla gitti

Marmaris'te gönüllü çevrecisi İmdat Avcı, farkındalık oluşturmak için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı plastik atıkların bulunduğu 2 torba çöp ile ziyaret etti.

Çevre temizliğine dikkat çekmek istediğini belirten Avcı, “Herkes çelenk ve çiçek getiriyor ben ise temiz Marmaris ve dünya için mesaj vermek istedim. İçinde 20 dakikada koylardan topladığım atıkların yer aldığı iki büyük boy çöp poşetini hediye getirdim.” dedi.

Marmaris'in ilginç eylemleriyle tanınan gönüllü çevrecisi İmdat Avcı, farkındalık oluşturmak için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı plastik atıkların bulunduğu 2 torba çöp ile ziyaret etti. “Özgür” adlı ahşap teknesiyle koylarda çöp toplayan ve ilginç eylemler yapan gönüllü çevreci İmdat Avcı eşi Yıldız Avcı ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Avcı, Başkan Oktay'a içi çöp dolu poşet hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kapıda karşıladığı gönüllü çevreci İmdat Avcı, “Herkes çelenk ve çiçek getiriyor ben ise temiz Marmaris ve dünya için mesaj vermek istedim. İçinde 20 dakikada koylardan topladığım atıkların yer aldığı iki büyük boy çöp poşetini hediye getirdim. Üzerinde Büyükşehir Belediye başkanlarının fotoğrafı var. Yeni göreve gelen CHP'li başkanlardan çevre konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum.” dedi. Duyarlılığından dolayı Avcı ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “ Yönetim olarak ailecek nasıl çevre duyarlılığı gösterdiğinizi çok iyi biliyoruz. Daha temiz bir Marmaris için el birliği içinde çalışacağız. Gece-gündüz beni sürekli arayabilirsin. Yeter ki cennet Marmaris temiz kalsın ve duyarlılık artsın” dedi.

Avcı ailesi, hatıra fotoğrafı çektirerek belediyeden ayrıldı. Hediye edilen çöpler ise katı atık depolama tesisine götürüldü.