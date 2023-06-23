Marmaris'te cip safari denetimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından cip safari sürücüleri ve araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Marmaris'te turizm sezonun başlaması ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde jandarma ve trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Turistler tarafından yoğun ilgi gören ve muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla Asparan mevkiinde cip safari sürücüleri ve araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde evrak kontrolleri yapılarak, uyulması gereken trafik kuralları hakkında sürücülere bilgilendirmede bulunuldu. Denetimlerim turizm sezonu boyunca belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi.