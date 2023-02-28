Marmaris'te çocuklara bilimsel destek

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, bu kez Hisarönü'nde çocukları bilimle buluşturdu.

Marmaris Belediyesi, ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerin ağırlığından fazlasıyla etkilenen çocuklar için etkinlik düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede eğlenceli bilim etkinliklerinin köy okullarında eğitim gören çocukların ayağına götürüldüğü ‘Marmarisli Köy Okulları Bilimle Buluşuyor' projesi okulların açılmasıyla tekrar yapılmaya başlandı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Üreten Çocuklar Akademisi Derneği işbirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlanan projenin bugünkü ayağı Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Farklı yaş grupları için parmak izi ve matematiği, gölge tiyatrosu, volkanik patlama, karışımları ayırıyorum gibi etkinlikler yapıldı.

Farklı konularda deneyler yapan öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenmenin keyfini yaşarken etkinlik sonunda öğrencilere Marmaris Belediyesi tarafından bastırılan ‘Çocuklar için Nutuk' isimli kitap dağıtıldı.