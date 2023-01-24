Marmaris'te çocuklara eğlenceli tatil

Çocuklar gönüllerince tatil geçirmenin keyfini çıkardı.

Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Belediyenin hazırladığı ücretsiz sinema gösterimlerine katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Etkinliklerin ilk günü Perili Orman isimli filmi kahkahalarla izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Saat 14.00 ve 18.00'de iki seans halinde gösterilen filmleri ilk günden yüzlerce çocuk ailesiyle birlikte izledi.

2 hafta sürecek etkinlikte 30 Ocak Pazartesi Perili Orman, 1 Şubat Çarşamba Saqu Paqu Büyük Define, 26 Ocak Perşembe ve 2 Şubat Perşembe günleri de Zamanda Yolculuk isimli animasyon filmleri ücretsiz olarak gösterilecek. Filmlere tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Amacımız ilçemizde yaşayan herkesin olduğu gibi çocuklarımızın da mutluluğunu sağlamak. Film gösterilerinin yanı sıra İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda da birbirinden eğlenceli ve keyili programlar hazırladık. Ara tatilin eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyor, hepsine iyi tatiller diliyorum” dedi.