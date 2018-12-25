Marmaris'te çocuklara Nutuk hediye edildi

Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çocuklara Nutuk hediye edildi.

Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çocuklara Nutuk hediye edildi. Palyaço Murat ve ekibi Pazar günü, güzel havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na gelen çocuklara keyifli saatler yaşattı. Çocuklar için eğlenceli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, minikler sahneye çıkıp hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Yarışmaların kazananlarına Marmaris Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkan "Gençler İçin Nutuk" kitabı hediye edildi.