Marmaris'te çocuklara tiyatro hediyesi

Marmaris Belediyesi tarafından hediye edilen “Arkadaşım Ben Geldim” isimli müzikli çocuk oyunu Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenmeye devam ediyor. Gülnihal Demir ve Zafer Kaya'nın sahneye koyduğu oyunun ilk gösterimine ilgi büyük oldu. Çocukların teknoloji bağımlığından uzaklaştırmak, arkadaşlığın dostluğun önemini anlatmak, yüz yüze iletişimin güzelliğini tekrar hatırlatmak amacında olan oyun günde iki seans olarak sahneleniyor. Oyun 21 Ocak Salı ve 23 Ocak Perşembe günü 13.00 - 15.00, 22 Ocak Çarşamba günü ise 10.00 - 11.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.