Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle ayrılmasını vatandaşlar davul, zurna ve meşaleler ile kutladı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden yüzde 52 oyla zaferle ayrılmasının ardından Marmaris'te vatandaşlar kutlama yaptı. Marmaris'te vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini sokaklarda kutlamalar yaparak sevinçlerini gösterdi. İlçede polis ekipleri de kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.