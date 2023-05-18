Marmaris'te "damsız girilmez" kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gece çıkan 'damsız girilmez' kavgasında ortalığı kan gölüne çeviren 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Mayıs gecesi Marmaris yat limanında bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. İçeri girmek isteyen K.Ö, F.G, B.G, V.T. isimli şahıslar ile 'Damsız almıyoruz' diyen işletmenin güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede şahıslar, üzerlerinde taşıdıkları kesici aletlerle güvenlik görevlisi, bir mekan çalışanı ve eğlenmeye gelen 8 kişiyi yaralarken, birbirlerini de yaraladı. Vatandaşların 112 acil hattını aramaları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganları polisler ve mahalle bekçileri yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganlardan K.Ö.'nün beraberindeki arkadaşı F.G.'yi de kesici aletle yaraladığı ve F.G.'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler B.G. (28), K.Ö. (40) ve V.T. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu devam ederken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de olayla ilgili çalışmaları sürüyor.