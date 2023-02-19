Marmaris'te depremde hayatını kaybedenler için lokma dağıtıldı

Marmaris Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can verenler için lokma dağıtarak, Kur'an-ı Kerim okuttu. Belediye ayrıca ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarına daha rahat karşılayabileceği bir merkez açtı.

Marmaris Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelere daha kolay ve rahat biçimde ulaştırılabilmesi için ‘El Ele, Birlikte' dayanışma merkezi açtı. 4 büyük çadırdan oluşan ve mağaza konseptiyle hazırlanan merkez Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nun bahçesinde kuruldu. Kadın, erkek, çocuklar için ayrı ayrı dizayn edilen merkezin hizmete girdiği gün Marmaris Belediyesi, depremlerde can verenler için lokma dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Temsilcisi Suat Esin'in de katıldığı lokma dağıtımında hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu.