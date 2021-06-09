Marmaris'te dere yatakları temizlendi

İnsan kaynaklı atıklar yine en çok karşılaşılan çöpler oldu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Maksim Deresi ve Turgut Özal Caddesi üzerinde yer alan dere yatağında temizlik çalışması yaptı. Periyodik aralıklarla temizlenmesine rağmen dere yataklarının yine evsel atıklarla kirletildiği gözlendi. Gün boyu süren çalışmalarda hem çevresel hem de görüntü kirliliği yapan onlarca torba çöp toplandı. Yetkililer ilk yağmurla çöplerin denize gideceği yönünde vatandaşları uyarırken, bir kez daha çöpleri gelişigüzel çevreye değil, çöp kutularına atmaları çağrısında bulundu.