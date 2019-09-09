İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te DMD hastalığına dikkat çekildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Dünya DMD hastalığına farkındalık çekmek için etkinlik düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya DMD hastalığına farkındalık çekmek için etkinlik düzenlendi.


Marmaris'te Dünya DMD farkındalık günü etkinliği 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris Belediyesi katkılarıyla gerçekleşti. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği buluşmaya, DMD hastası Ayaz Can Uyar, arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda bir araya gelen aileler, kas hastalıkları arasında en sık görülen DMD hastalığa dikkat çekmek için balon uçurup, çeşitli etkinlikler düzenlediler.


Dans gruplarının sahne aldığı, palyaçoların renk kattığı etkinlikte DMD hastalığına karşı farkındalık oluşturuldu.


Marmaris Belediyesi Başkan Vekili İhsan Öztürk'e de Başkan Mehmet Oktay adına katkılarından dolayı plaket verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.