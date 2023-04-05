Marmaris'te dolandırıcı örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla ve Osmaniye'de eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtıp 15 milyon liralık vurgun yapan beş kişilik çete üyeleri yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te çete üyelerini yakaladı. Kendilerini istihbarat görevlisi, komutan, devlet görevlisi gibi tanıtarak iş insanlarından yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık örgütüne, 6 ay süren teknik takibin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Osmaniye ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurt dışında operasyon yapılacak diye bağış adı altında vurgun

Edinilen bilgiye göre, çete üyelerinin kendilerini emekli kamu görevlisi, MİT görevlisi olarak tanıtarak Marmaris'te bulunan iş insanlarını, otel ve iş yeri sahipleri gibi esnafları ve diğer vatandaşları; devlet giderleri, şehit ailelerine yardım, dini derneklere yardım, arsa tapu işlerinde bürokratik yardım, yabancı şahıslar için dış işlerinden yardım, Libya operasyonu için çeşitli envanter masrafı yardımı adı altında yaklaşık 30 kişiden 15 milyon TL para topladığı iddia edildi.

KOM ekiplerince örgüt üyelerinin ‘müşteba, komutan' gibi lakaplar ile birbirlerine isimler takıp vatandaşların dini ve milli duygularını sömürerek dolandırdıkları tespit edilince operasyon düğmesine basıldı. İki ilde eş zamanlı yapılan operasyon dahilinde örgüt lideri ve iş adamlarını ikna aşaması ve para transferleri konusunda dolandıran 5 kişilik çete yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajandalar, banka dekontları ele geçirildiği öğrenildi.

Örgüt lideri olduğu tespit edilen şahıs Osmaniye'de suçüstü yakalandı

Yapılan tespitlerde, toplanan paralarla ailesi ile lüks içerisinde yaşadığı belirlenen örgüt lideri H.H.S.'nin en son Osmaniye ilinde depremzedelere yardım adı altında yardım topladığı esnada suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Beş şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri bilgisi edinildi.