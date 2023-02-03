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Marmaris'te dolu yağışı etkili oldu

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’in dünyaca ünlü koyları ile meşhur Bozburun ve Söğüt Mahalleri’nde etkili olan dolu yağışı kısa sürede yerleşim alanlarını bembeyaz yaptı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in dünyaca ünlü koyları ile meşhur Bozburun ve Söğüt Mahalleri'nde etkili olan dolu yağışı kısa sürede yerleşim alanlarını bembeyaz yaptı.



Marmaris'e 38 kilometre mesafedeki Bozburun ve 42 kilometre mesafedeki Söğüt Mahalleleri'nde öğleden sonra 16.00'da başlayan ve yarım saat süren dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyalarında paylaşıldı. Görüntülerde beyaza dönen mahallelerin fotoğrafları ve videoları yer aldı.

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