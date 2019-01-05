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Marmaris'te domuzlar evcilleşmek üzere

Marmaris’te son yıllarda domuz sürüleri sürekli kent merkezine iniyor.

Marmaris'te son yıllarda domuz sürüleri sürekli kent merkezine iniyor. Oyun parklarını ve çöp konteynırlarını mesken tutan domuzlar kent yaşayanlarından kaçmıyor. Bazen gece kimi zaman ise gündüz şehir turu yapan domuz sürülerine Marmarisliler de alışmış durumda.


Son yıllarda Marmaris ve çevresinde artan domuz popülasyonuyla birlikte ormanda yeterli yiyeceği bulamayan domuzlar gece gündüz demeden kent merkezine iniyor. Genel olarak oyun parklarındaki çimleri ve çöp konteynırlarına atılan yiyecekleri tercih eden domuzlar kent yaşayanına da alışmış durumda. İnsanları görünce kaçmayan domuzlar tabiri caizse evcilleşmek üzere. Domuz gördüklerinde artık kaçmadıklarını belirten ilçe yaşayanı Veysi Avcı: “Domuzlar çocuk parkına kadar iniyor. Domuzlar insanlara zarar vermiyor. Biz de domuzlara alıştık. Onlardan korkmuyoruz. Onlar da evcil bir hayvana dönüşmüş gibi. Eskiden gördüğümüzde kaçardık ama artık kaçmıyoruz.” dedi. Daha çok Armutalan, Beldibi ve Siteler mahallelerini tercih eden domuzlar karınlarını doyurduktan sonra tekrar ormana dönüyorlar. Domuzların en son kaydedildiği yer ise Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkı oldu. Parktaki çimlerde otlanan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

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