Marmaris'te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri

Yıl Hatıra Ormanı' oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Yıl Hatıra Ormanı' oluşturulup, ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. İlk olarak ilçede faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla, Karaca Mahallesi Ovacık mevkinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ‘Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Daha sonra, kent merkezinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.