Marmaris'te eğlence mekanlarında kış yoğunluğu

Hareketli bir yaz sezonunu geride bırakan Marmaris'te yoğunluk devam ediyor. İlçede bulunan eğlence mekanları, kış mevsimi olmasına rağmen eğlence tutkunlarıyla doluyor. İşletmeciler bu yoğunluktan memnun.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece hayatı kış mevsimde de devam ediyor. Özellikle hafta sonu, Barlar Sokağı ve Uzunyalı'da açık olan eğlence mekanları dolup taşıyor. Akşam saatlerinde restoran ve kafelerde eğlenen eğlence tutkunu turist ve ilçe yaşayanları gecenin ilerleyen saatlerinde ise soluğu gece kulüplerinde alıyor. İlçede faaliyet gösteren işletme sahipleri bu yoğunluktan memnun.

Marmaris'in kışın da rağbet gördüğünü anlatan işletme sahibi Fuat Akgül, “Marmaris daha önce kışın kapalı yazı çok yoğun geçiren bir yerdi. Ama son yıllarda yaz mevsimi kadar olmasa da kışın da çok hareketlendi. İnsanlar dışarı çıkıyor, İzmir'den, İstanbul'dan buraya insanlar geliyor. Mekanlar canlı, buranın havası da çok güzel bu sebeplerden dolayı insanların kışın da tercih ettiği bir yer" dedi.

İlçenin bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Uzunyalı'da kafe, restoran işletmeciliği yapan Uğur Sayar ise şöyle konuştu: “Marmaris bir cazibe merkezi haline geldi. Çeşme ya da Bodrum oldu diyebiliriz. Sadece bunun duyurulması kaldı.”

Barlar Sokağı'nda işletmeci olan Aykut Ergün Merter de ilçede yaşanan kış hareketliliği hakkında şunları söyledi: “Güzel müzik, kaliteli hizmet, eğlenceli müzik olunca çok güzel bir kış turizmi geçiyor. Birçok insan da bu hareketlilikten faydalanarak buradan ekmek yiyor.”

Marmaris'in kış mevsiminde de hareketli olduğunun yeni yeni keşfedildiğini belirten işletme sahibi Volkan Yaylalı, “Güzel Marmaris'imizin değerini insanlarımız daha yeni anlıyorlar. Farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu kışımızın daha hareketli geçeceğine benziyor" dedi.

Yerli turistlere ilçeye gelme çağrısında bulunan işletmeci Mehmet Sayar, “Marmaris'te hep İngiliz ve Avrupalı turist yaşıyor olgusu oluşturuluyor. Ancak burada çok ciddi bir yerli turist kitlesi de var. Marmaris, artık 12 ay yaşayan ve yerli misafirlerimize hizmet eden kaliteli işletmelerin olduğu bir şehir.”

Ege'nin ve Türkiye'nin birçok yerinden misafir ağırladıklarını, misafirlerin memnun bir şekilde ayrıldıklarını belirten eğlence mekanı işleten Köksal Sütlüoğlu yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.