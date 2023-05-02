Marmaris'te emek temalı fotoğraf sergisi açıldı

Marmaris Belediyesi ve MARFOD işbirliği ile düzenlenen ‘Emek' temalı fotoğraf sergisi AKM'de açıldı.

Marmaris Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) ile birlikte hayata geçirilen projesinde açılan ‘Emek' konulu sergi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Belediye emekçilerinin pandemi döneminde çekilen fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı.

MARFOD'un kuruluşunun 15. yılı etkinlikleri arasında da yer alan sergide belediye çalışanlarının yanı sıra bal üreticileri, çiftçiler, balıkçılar, halıcılar, madenciler gibi çok sayıda emekçinin fotoğrafları yer aldı. 25 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı serginin açılışını MARFOD Başkanı Hayriye Güngör ile birlikte gerçekleştiren Başkan Oktay, tek tek tüm eserleri inceleyerek fotoğrafı çeken üyeden bilgi aldı.

Başkan Mehmet Oktay, “Böyle özel bir günde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Belediyemizdeki emekçiler başta olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinde alın teri döken vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi hazırlayan MARFOD üyelerini tebrik eder, bir kez daha 1Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarım” dedi. Sergi 1 ay süreyle açık olacak.