Marmaris'te evleri su basan vatandaşlar misafir edilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 4 saat kesintisiz yağan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerden bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evleri su basan mağdur vatandaşlar evleri temizlenene kadar Marmaris Kaymakamlığı tarafından misafir edilecek.

Marmaris'te sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış ev ve iş yerlerine de zarar verdi. Şiddetli fırtınanın etkisi ile kırılan ağaçlar evlerin çatılarına düştü, bazı evlerin çatılarının kaplamaları söküldü, ilçedeki 18 ev ve 7 işyeri su baskınına maruz kaldı.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve ekibi su baskınlarının yaşandığı farklı mahallelerdeki evleri ziyaret ederek oturulamayacak haldeki evlerde yaşayan vatandaşlara konaklama, gıda ve kıyafet desteği verdi. Evlerini su basan ve eşyaları kullanılamayacak durumdaki vatandaşların yardımına koşan vakıf yetkilileri evler temizlenene ve yeni eşyalar getirilene kadar mağdur kişileri misafir edeceklerini belirtti.

Marmaris Belediye Temizlik işleri ekipleri ise sağanak yağıştan zarar gören ev ve işyerlerini dolaşarak kullanılamayacak durumda zarar gören eşyaları tahliye ederek temizlik çalışması yaptı. İlçedeki tüm ekipler tarafından sahada yardım ve destek çalışmaları devam ederken Marmaris Belediyesi ekipleri tüm birimleri ile teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.