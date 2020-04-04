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Marmaris'te ‘'Ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler'' yasaklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan “Umumi Hıfzıssıhha Meclisi” tarafından alınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede “Ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler” yasaklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan “Umumi Hıfzıssıhha Meclisi” tarafından alınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede “Ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler” yasaklandı. Polis ekipleri, bisiklet yollarını şerit ile kapatarak spor yapanları, bisiklet yapanları evlerine gitmeleri için uyardı


Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan “Umumi Hıfzıssıhha Meclisi” tarafından balınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede “Ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler” yasaklandı. Polis, alınan karar ardından Kordon, Atatürk, Kemal Elgin ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 10 kilometrelik bisiklet yoluna girilmez yazısı bulunan şerit çekti. Motosikletli yunus polisleri ve resmi polis araçları devriye gezerek spor yapanları, bisiklet binenleri ve iki kişi dolaşanlara karar hakkında bilgilendirme de bulanarak sağlık için evlerine geçmeleri yönünde uyarılarda bulundular.


Gece saat 00.00 dan itibaren kurallara uymayan vatandaşlara uyarı yerine cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

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