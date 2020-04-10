İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta korona virüs önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de vatandaşlar kararı duyar duymaz sokağa çıktı. Vatandaşlar ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için Marmaris'teki fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.