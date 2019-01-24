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Marmaris'te fırtına etkili oluyor

Marmaris’te dün başlayan şiddetli rüzgar etkisini bugün de sürdürüyor.

Marmaris'te dün başlayan şiddetli rüzgar etkisini bugün de sürdürüyor. Bazı noktalarda rüzgarın hızı saatte 90 kilometre hıza kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çektiği gözlendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünü Marmaris ve çevresi için fırtına uyarısında bulunmuştu. Beklenen fırtına dün geceden beri etkisini sürdürüyor. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre son dün geceden beri ilçede rüzgarın hızı kent merkezinde saatte 61 kilometreye kadar ulaşırken, İnceburun mevkiinde 90 kilometreye ulaştı. İlçeye metrekareye ise 9.2 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Sokakta yürüyen bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.İlçe genelinde şuana kadar herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmedi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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