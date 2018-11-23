İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te fırtınan izleri silinmeye çalışılıyor

Marmaris’te etkili olan ve ciddi hasara neden olan fırtınanın izleri silinmeye çalışılıyor.

Marmaris'te etkili olan ve ciddi hasara neden olan fırtınanın izleri silinmeye çalışılıyor. Çöplüğe dönen sahil kenarı ekipler tarafından temizlendi.


Önceki gün Marmaris'te etkili olan Lodos fırtınasının ardından Marmaris'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahil boyunca temizlik yaptı. Atatürk Meydanı'ndan Turban'a kadar olan sahil kenarında denizden gelen atıkları toplayan ekipler bölgeden çuval çuval atık taşıdı. Öte yandan yürüyüş yollarında biriken yapraklar da süpürülerek fırtınanın izleri silindi.


Çalışmaların hafta sonuna kadar süreceğini dile getiren ekipler vatandaşların çöplerini denize ve dere yataklarına atmamalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.