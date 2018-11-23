Marmaris'te fırtınan izleri silinmeye çalışılıyor

Marmaris'te etkili olan ve ciddi hasara neden olan fırtınanın izleri silinmeye çalışılıyor. Çöplüğe dönen sahil kenarı ekipler tarafından temizlendi.

Önceki gün Marmaris'te etkili olan Lodos fırtınasının ardından Marmaris'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahil boyunca temizlik yaptı. Atatürk Meydanı'ndan Turban'a kadar olan sahil kenarında denizden gelen atıkları toplayan ekipler bölgeden çuval çuval atık taşıdı. Öte yandan yürüyüş yollarında biriken yapraklar da süpürülerek fırtınanın izleri silindi.

Çalışmaların hafta sonuna kadar süreceğini dile getiren ekipler vatandaşların çöplerini denize ve dere yataklarına atmamalarını istedi.