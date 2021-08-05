Marmaris'te gece devam eden yangın havadan görüntülendi

MUĞLA(İHA) –Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kızkumu plajından görülen orman yangını gece saatlerinde de devam etti. Karadan müdahalenin yapıldığı yangın havadan görüntülendi.

Marmaris Orhaniye Mahallesi'nde Kızkumu plajından görülen yangın sabah saatlerinde başladı. Gün boyu devam eden yangına helikopterlerle müdahale edildi. Yangın dağlık alanın farklı bölgelerinde gece saatlerinde de etkili oldu. Yangın tedbir amaçlı tahliye edilen yerleşim alanını da tehdit altına aldı. Gecenin ışıklarıyla birleşen orman yangını havadan görüntülendi.