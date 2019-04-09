Marmaris'te ‘Geçmişin Gölgesi' resim sergisi açıldı

Ressam Özdemir Aydın'ın ‘Geçmişin Gölgesi' isimli karma resim sergisi düzenlenen kokteyl ile Marmaris'te kapılarını açtı. Sergi 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Ressam Özdemir Aydın'ın ‘Geçmişin Gölgesi' isimli karma resim sergisi düzenlenen kokteyl ile Marmaris'te kapılarını açtı. Serginin açılışına sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Kültür Sanat Evi'nde ziyarete açılan sergide Aydın'ın 32 eseri yer alıyor. Eserlerinde ışıklarla oynamayı çok sevdiğini belirten Aydın, “Resim tutkum senelerden beri vardı. Bu sergide geçmişten gelen bütün eserlerimden oluşuyor. Suluboya çalışmalarımı bu sergiye getirmedim, onun için ayrı bir sergi açmayı planlıyorum. Genelde ışıklarla oynamayı seviyorum. Gölgeler ve ışıklar insanların ruh halini yansıtıyor. Burada 32 eserim sergileniyor. Ama çalışmalarım devam ediyor. Sergiye baktığınız zaman karanlıktan aydınlığa doğru bir gidişat var. Bu aydınlığın sebebi de bu coğrafya.” dedi. Sergi 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.