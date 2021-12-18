Marmaris'te göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı önlemler arttırıldı. Yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışanlara jandarma komandolar geçit vermezken, kontrolsüz geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacı ile başlayan operasyonlarda patikalar dahi kontrol ediliyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komanda Taburu ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve kaçakçılık olaylarına karşı olağan denetimlerini artırdı. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde olabilecek mülteci olaylarına karşı jandarma ek tedbirler aldı. Çalışmalar kapsamında tali yolların keşifleri yapılıyor, kaçakçıların suçüstü yakalanması için alan didik didik aranıyor.

Muğla İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından gelen askerler, Marmaris ve Datça ilçelerine tek geçiş noktalarından biri olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktası, Söğüt, Bayır, Turunç, Bördübet, Karacasöğüt gibi önem araz eden noktalarda alan çalışmaları yaptı. Gizli yollar belirlenerek bu alanlarda kontroller sıklaştırıldı. Komandolar, karayolları yanı sıra patika ve orman gibi alternatif geçiş güzergahlarını da kontrol ederek, 24 saat devriye görevini icra ediyorlar.