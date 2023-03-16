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Marmaris'te gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağan yağmurla ortaya çıkan çift katmanlı gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan yağmurla ortaya çıkan çift katmanlı gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.


Marmaris'te yağmur ve güneş sonrası çıkan çift hareli gökkuşağı gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. İlçenin her noktasından görülebilen ve 15 dakika kadar görülebilen gökkuşağı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Gökkuşağı renkleri ile izleyenleri ve görenleri mest etti.

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