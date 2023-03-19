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Marmaris'te gökyüzü rengarenk oldu

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Marmaris Şubesi, Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği, Veli-Der Marmaris Temsilciliği ve CHP Marmaris İlçe Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Marmaris Çocuk Şenliği’nin ikinci günü de neşe ve eğlenceyle geçti.

Marmaris Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Marmaris Şubesi, Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği, Veli-Der Marmaris Temsilciliği ve CHP Marmaris İlçe Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Marmaris Çocuk Şenliği'nin ikinci günü de neşe ve eğlenceyle geçti. Saman İskelesi'ndeki uçurtma şenliğinde hem çocuklar hem de büyükler rengarenk bir gün geçirdi.


Marmaris'e deprem bölgesinden gelen çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, halk plajında kurulan parkurlarda birbirinden eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlenerek mutlu bir gün geçirdi.

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