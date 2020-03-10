Marmaris'te görüntü kirliliğine karşı belediye ile vatandaş işbirliği

Marmaris Belediyesi'nin bakımsız binaların iyileştirilmesi yönünde başlattığı proje kapsamında binalardaki çalışmalar hız kazandı. Sezonun da yaklaşmasıyla Marmaris genelindeki bir çok binada yürütülen dış cephe iyileştirme çalışmaları dikkat çekti.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 5 Nisan 2016 tarihli meclis kararı gereğince 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren bakımsız, sıvasız, görüntü kirliliğine neden olan binaların mülk sahiplerine oturdukları yapıları iyileştirmeleri yönünde tebligat yaptı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan bir çok ev sahibi yaz sezonunun da yaklaşmasıyla binalarında çalışma başlattı. Kimi binalarda sıva veya kaplama, kimi binalarda boyama, kimisin de ise kabloların dışarıdan içeriye taşınması çalışması başlatıldı. Böylece görüntü kirliliğiyle mücadele vatandaş ve belediye işbirliğiyle ortak bir çalışmaya dönüştü. Yenilenen binalar kentin genel görünümüne olumlu katkı sağladı.

Binalarda güzelleştirme çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili bilgi veren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kış başında başlatılan tebligat çalışmanın çok olumlu sonuçlandığını belirterek, “Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız olduğu tespit edilen tüm mülk sahiplerine tebligatlarımız ulaştı. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla bir çok binada dış cephe çalışması yapıldığını görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü Marmarisimiz daha temiz ve modern bir hale bürünüyor. Havaların iyileşmesi ile daha da fazla binada çalışma yapılacağına inanıyoruz. Henüz çalışma başlatmamış mülk sahiplerine de gerekli düzenlemelere bir an önce başlamaları gerektiğini hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.