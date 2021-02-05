Marmaris'te hafta sonu sahilde yürümek yasaklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 17.00 ye kadar zaruri ihtiyaç ve evcil hayvanları dolaştırmak bahanesi ile sahil bantlarında kalabalık oluştuğu için ilçe hıfzıssıhha kurulundan yasak geldi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha en son yaptıkları toplantı neticesinde; ‘'İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi kapsamında, 01 Aralık 2020 gün ve 120 no'lu karar ile kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanınmıştı. Gelinen aşamada; vatandaşlarımızın kısıtlama günlerinde evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gittikleri gerekçesiyle sahil bandında uzun yürüyüşler yaptıkları ve bu suretle alınmış olan kararın suiistimal edildiği gözlemlenmiş olup, bundan sonraki kısıtlama günlerinde bu alanda serbest bırakılan evcil hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidilip gelinmesini engellemek amacıyla, Netsel Marinadan başlayarak İçmeler Yat Limanına kadar olan sahil bandının yürüyüşe kapatılarak bu tür suiistimallere müsaade edilmemesine; Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması gerçekleştirilecektir'' kararına varıldı.

Sahil bantlarındaki yürüyüş yasağı her hafta kısıtlama kapsamındaki günlerde olup diğer günler sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek tekrar açılacak.