Marmaris'te haritalandırma artık daha kolay

Merkezi Ankara'da bulunan Geomatics Group ile işbirliği başlatılan çalışmada belediye binasına bir sabit istasyon konuşlandırıldı.

Marmaris Belediyesi ile Geomatics Group işbirliği ile önemli bir hizmetin ilk adımı atıldı. Haritalandırma, ölçeklendirme, parsel belirleme gibi noktalarda kullanılacak bir sabit istasyon belediye binasına yerleştirildi. Uydudan aldığı verileri yerdeki cihazlara yönlendiren bu istasyon sayesinde tüm haritalandırma, ölçüm cihazlarına yayın verilebilecek. Ayrıca çekimi az olan yerlerde daha çok verim sağlayacak bu cihaz imar planı, parsel belirleme, alan belirleme, yol yapımında sahanın taranması gibi bütün arazi işlerinde kullanılabilecek. Bu hizmetten belediyenin tüm harita ölçüm cihazlarına ilave olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ile cihazın kapsama alanındaki diğer kamu kurumları da faydalanacak.

Sistemin montajını gerçekleştirmek için Marmaris'e gelen Geomatics Group Müdürü Serdar Sancar ve İzmir Şube Müdürü Orhan Gelir, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. Belediyelerle işbirliğinin önemine değinen yetkililer “Marmaris'le bu çalışmayı gerçekleştirmek bizim için çok önemli” diye konuştu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçenin birçok noktasında imar çalışması yürütüldüğünü belirterek cihazın çok faydalı olacağını söyledi. Mehmet Oktay, katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.