Marmaris'te hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

Marmaris'te hayırsever Ali Rıza Alper, rahmetli eşi Çoban Ayşe anısına 775 bin lira harcayarak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni yeniledi, hastaneye bir adet ambulans hibe etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayırsever Ali Rıza Alper tarafından yenilenen Devlet Hastanesi Acil Servisi ve hediye ettiği ambulans için tören düzenlendi. Muğla Valisi Esengül Civelek hayırsever Ali Rıza Alper'e katkılarından dolayı plaket verdi.

Hayırsever vatandaşa teşekkür eden Vali Civelek, “Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, değerli hayırseverimiz rahmetli eşi anısına acil servisimizi bir kez daha yeniletmiş. Ve yine hayırseverimiz tarafından 112 acil servis ambulansı bağışlanmıştır, kendisine müteşekkiriz" dedi.

Marmarislilerin bu hizmetten sonra daha iyi hizmet alacağını belirten AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan “ Bugün güzel bir gün. Allah Hacı amcamızın bağışını kabul etisin. Vatandaşlarımız bu bağışla çok daha hizmet alacak. Rabbim Hacı amcamızı eşiyle cennette kavuştursun. Bu bağışla hastanemiz C sınıfından B sınıfa yükselecek. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Hayırsever Ali Rıza Alper ise bu bağışı önce Allah daha sonra ise eş ve dostlar sayesinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Allah bu tür hizmetleri herkese nasip etsin" dedi. Açılış töreninden sonra Başhekim Ahmet Mutlu Arıcan protokol üyeleri ve hayırsever Ali Rıza Alper'le yenilenen acil servisi gezdirdi. Arıcan yenileme ile ilgili protokol üyelerine bilgi verdi. Hayırsever Alper, 250 bin TL ambulans olmak üzere toplamda 775 bin liralık harcama yaptı.

Açılış törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan il ve ilçe protokolü katıldı.