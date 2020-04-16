Marmaris'te hijyen tüneli kurumlara takılmaya başladı

Marmaris'te, faaliyet halindeki bir temizlik şirketi koronavirüs salgınından korunmak için “Jet Hijyen” adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. İlk ürettikleri tüneli Marmaris Belediye binası girişine takıldı. Talepler doğrultusunda öncelikle kamu kurum kuruluşları daha sonra otel ve alışveriş merkezi olmak üzere 25 yere daha takılacağı bildirildi.

Marmaris'te uzun yıllardır temizlik sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Erdaş, aralarından mühendislerinde bulunduğu 10 kişilik ekibiyle koronavirüs salgınından korunmak için “Jet hijyen” adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Üç günde yapılan cihaz gelen taleple ilk olarak belediye hizmet binası girişine takıldı. Belediyeye gelen vatandaşlar, ilk olarak tünel dışında bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor. Ardından girdikleri tünelde yayılan özel karışımla 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor. Tünel içinde en az 6 saniye kalmak gerekiyor.Tünelde dönerek ayakkabılarından başına kadar dezenfekte olan kişi dışarı çıkıyor.

Muğla'da ilk defa yapılan cihazın önümüzdeki günlerde otel, kamu kurum kuruluş ve alışveriş merkezi olarak 25 yere takılacağını söyleyen İşadamı Süleyman Erdaş ‘'Korona virüs salgınına karşı böyle bir cihaz geliştirdik. Mühendislerimiz projeyi çizdi ve Marmaris'te uygulamaya geçtik.Bu sistemi insanların toplu giriş çıkış yaptığı yerlerde insanlar girip çıkarken dezenfekte olacak. Böylece herhangi bir virüse temas ettiyse üzerinde bu virüsü taşımamış olacak. Önce eller dezenfekte olduktan sonra tünelden geçip dezenfekte olmuş olarak çıkacak. Dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı ve biyosidal üretim belgesi olan firmalardan temin ediyoruz. Bu konuda çok titiz hareket ediyoruz. Sağlık Bakanlığı onayı ve biyosidal üretim olmayan ürünleri almıyoruz” dedi.

Tünelin monte edilmesi ardından vatandaşlar ve belediye çalışanları içinden geçerek dezenfekte oldular ve bir vatandaş, "Cihaz çok faydalı çok güzel bir düşünce kim düşündüyse teşekkür ederiz ‘' dedi.