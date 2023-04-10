Marmaris'te iftar sofraları vatandaşları buluşturuyor

Marmaris Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu iftar sofrası hafta sonu Orhaniye ve Söğüt'te vatandaşları bir araya getirdi.

11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla düzenlenen iftar yemekleri merkeze uzak mahallerde vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. İftar programları 8 Nisan Cumartesi günü Orhaniye'de, 9 Nisan Pazar günü ise Söğüt'te gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliğini yaptığı iftar yemeklerine Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da katıldı. Mahallelerde kurulan iftar sofralarında ezan sesiyle birlikte yüzlerce mahalle sakini orucunu birlikte açtı.