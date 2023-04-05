Marmaris'te iftar sofrası Osmaniye'de kuruldu

Marmaris Belediyesi merkeze uzak mahallelerde kurduğu iftar sofralarının dördüncüsünü dün Osmaniye Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ev sahipliğini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yaptığı iftar yemeklerinin dördüncüsü Osmaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. Osmaniye Bal Evi'nde düzenlenen iftar yemeğine mahalle yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, meclis üyeleri, birim amirleri ve mahalle muhtarı Mehmet Şahin'in de katıldığı iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla onlarca vatandaş orucunu dualarla açtı.