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Marmaris'te iki dernek aynı ofiste hizmet verecek

Marmaris’te, kadınların başkanları olduğu iki dernek aynı çatı altında hizmet vermeye başladı.

Marmaris'te, kadınların başkanları olduğu iki dernek aynı çatı altında hizmet vermeye başladı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği ile yeni kurulan Marmaris Kadın Yazarlar ve Ressamlar Derneği'nin iortak ofisi düzenlenen törenle açıldı.


Marmaris Kadın Yazarlar ve Ressamlar Derneği (MARYAD) ve Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Tepe Mahallesi'nde ortak ofis açtı. Açılışına aralarında Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da bulunduğu çok sayıda doğa, sanat ve hayvansever katıldı. Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz'ün kemanı ile eşlik ettiği tenor Sedat Bayraktar ve solist Güler Akalın'ın müzikleriyle renk kattığı etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, bir konuşma yaptı. Halka yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaşması ve etkisinin artması amacıyla Marmaris Belediyesi'nin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Başkan Acar, şöyle konuştu: "Her zaman söylüyorum, bir kent halkıyla birlikte yönetilmeli, dolayısıyla halk teşvik edici olması lazım. Kent çıtasının yükselmesi için esas yönlendirici ve teşvik edici olan halkın isteğidir. Marmaris'te, böyle bir potansiyeli görüyorum, çağdaş, demokrasiden vazgeçmeyen, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik bir kültür yapısının olduğunu biliyorum. Önemli olan bunu koruyabilmek. İşte, bugün burada arkadaşlarımızın kendi imkanları ve söz konusu anlayış doğrultusunda çaba gösterdiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum.”

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