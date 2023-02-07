İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te ikinci tırda hazırlandı

Depremzedeler için Marmaris Belediyesi’nin koordinesinde Marmarisli vatandaşların katkılarıyla yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Depremzedeler için Marmaris Belediyesi'nin koordinesinde Marmarisli vatandaşların katkılarıyla yardımlar toplanmaya devam ediyor.



Dün toplanan 1 tır dolusu yardım bölgeye gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi. Malzemelerin bugün yola çıkarken ikinci tır için de sabahtan itibaren çalışma başlatıldı.



Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan yardım merkezinde toplanan malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edildi. Ardından kutulara konulan yardımlar bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.



AFAD, bölgedeki belediye başkanları, CHP İl ve İlçe Başkanlıkları ile sürekli olarak irtibatta olduklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bölgeden gelen taleplere göre yardımları göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.